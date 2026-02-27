ＡＣＳＬ<6232.T>が大幅高となっている。同社はきょう午前１０時ごろ、人工知能（ＡＩ）を活用した高度な自律制御・分散制御に対応するソフトウェア開発をＰｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（ＰＦＮ、プリファードネットワークス、東京都千代田区）に委託し、小型ドローンへのＡＩ技術活用を進めることを明らかにしており、これが買い材料視されているようだ。



同社は２５年１０月、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の公募事業「小型無人機の自律制御・分散制御技術」の委託先として採択されており、今回の取り組みはその一環。同社はＰＦＮと連携して「生成ＡＩを用いた飛行プランの自動生成、環境変化に応じたプランの再構築」「従来の障害物検知を超えた、ＡＩによる高度な物体認識と障害物回避」「ＡＩが機体異常の兆候を検知する自動点検機能」などの機能開発を進め、次世代小型ドローンの技術確立を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS