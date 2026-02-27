ドイツ遠征を行うU-17 Jリーグ選抜を発表!! Jクラブユースから23人を選出
Jリーグは27日、ドイツ遠征を行うU-17 Jリーグ選抜を発表した。
昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜が結成され、3月7日からドイツ遠征を実施。10日間ドイツに滞在し、フランクフルトやデュッセルドルフの育成組織とトレーニングマッチを行う予定となっている。
なお、本遠征の監督はJリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が務める。
以下、U-17 Jリーグ選抜
▼GK
佐々木翔大(秋田U-18)
佐藤大翔(浦和ユース)
川中碧音(C大阪U-18)
▼DF
鑓水桜雅(仙台ユース)
朴澤友慶(柏U-18)
古田悠悟(横浜FCユース)
吉原希音(長崎U-18)
岡元侑大(G大阪ユース)
草野陸(横浜FMユース)
川本悠祐(東京Vユース)
原田爽潤(東京Vユース)
▼MF
今廣遥碧(川崎F U-18)
齋藤太陽(名古屋U-18)
岡崎葵(C大阪U-18)
水竹陽紀(福岡U-18)
伊澤璃来(鳥栖U-18)
堤清史郎(岡山U-18)
澤田杏吏(千葉U-18)
宮崎叶(浦和ユース)
▼FW
滝澤周生(鹿島ユース)
高橋成海(広島ユース)
石渡智也(鹿島ユース)
下澤到矢(金沢U-18)
