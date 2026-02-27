　Jリーグは27日、ドイツ遠征を行うU-17 Jリーグ選抜を発表した。

　昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜が結成され、3月7日からドイツ遠征を実施。10日間ドイツに滞在し、フランクフルトやデュッセルドルフの育成組織とトレーニングマッチを行う予定となっている。

　なお、本遠征の監督はJリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が務める。

　以下、U-17 Jリーグ選抜

▼GK

佐々木翔大(秋田U-18)

佐藤大翔(浦和ユース)

川中碧音(C大阪U-18)

▼DF

鑓水桜雅(仙台ユース)

朴澤友慶(柏U-18)

古田悠悟(横浜FCユース)

吉原希音(長崎U-18)

岡元侑大(G大阪ユース)

草野陸(横浜FMユース)

川本悠祐(東京Vユース)

原田爽潤(東京Vユース)

▼MF

今廣遥碧(川崎F U-18)

齋藤太陽(名古屋U-18)

岡崎葵(C大阪U-18)

水竹陽紀(福岡U-18)

伊澤璃来(鳥栖U-18)

堤清史郎(岡山U-18)

澤田杏吏(千葉U-18)

宮崎叶(浦和ユース)

▼FW

滝澤周生(鹿島ユース)

高橋成海(広島ユース)

石渡智也(鹿島ユース)

下澤到矢(金沢U-18)