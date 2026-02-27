元NHK中川安奈アナ、妹顔出し2ショット披露「系統違う美しさ」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月25日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NHK美人アナ「系統違う美しさ」妹とのライブ2ショット
◆中川安奈、妹との2ショット披露
中川は「妹と一緒にOne Republicのライブへ」とつづり、写真を投稿。「今回は偶然One Republicが日本に来ることを知って、初めて自らサイトでチケットを探してゲットできて本当ラッキー」という中川は、屋外で妹と共に顔を寄せ合う仲良しショットを披露した。ライブについて「会場に着いたら席はステージから少し遠めでしたが、冒頭から最高すぎるパフォーマンスでノリノリになりました」と記し、満足度の高さを報告している。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿に「系統違う美しさ」「2人とも可愛い」「美人姉妹」「仲良し憧れる」「ノリノリのライブが伝わる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】