横田真悠（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/27】モデルで女優の横田真悠が2月26日、自身のInstagramを更新。レギュラー出演中のTBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）のオフショットを公開し、話題となっている。

【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「頭身すごい」ミニスカ着こなす全身ショット

◆横田真悠、ミニスカ衣装から美脚スラリ


横田は「今月もラヴィット！ありがとございました」とつづり、1か月分の衣装姿のオフショットを投稿。リボン柄のニットにスリットスカート、白いブラウスにカーキのハーフパンツ、身ごろや袖の部分でそれぞれ色の違うボーダー柄の襟付きプルオーバーにミモレ丈のレーススカート、白を基調としたパッチワークシャツとミニスカートのアンサンブルなど、週ごとに雰囲気の変わるバリエーション豊かなスタイルを紹介した。なお、ミニスカートのショットではスラリと長く美しい脚が際立っている。

◆横田真悠の投稿に反響


この投稿に「めちゃくちゃ脚長い」「頭身すごい」「さすがの着こなし」「どれも可愛い」「笑顔が素敵」「美人さん」「スタイル憧れる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】