横田真悠、ミニスカで圧巻美脚見せ「ラヴィット！」衣装ショットに熱視線
【モデルプレス＝2026/02/27】モデルで女優の横田真悠が2月26日、自身のInstagramを更新。レギュラー出演中のTBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「頭身すごい」ミニスカ着こなす全身ショット
横田は「今月もラヴィット！ありがとございました」とつづり、1か月分の衣装姿のオフショットを投稿。リボン柄のニットにスリットスカート、白いブラウスにカーキのハーフパンツ、身ごろや袖の部分でそれぞれ色の違うボーダー柄の襟付きプルオーバーにミモレ丈のレーススカート、白を基調としたパッチワークシャツとミニスカートのアンサンブルなど、週ごとに雰囲気の変わるバリエーション豊かなスタイルを紹介した。なお、ミニスカートのショットではスラリと長く美しい脚が際立っている。
この投稿に「めちゃくちゃ脚長い」「頭身すごい」「さすがの着こなし」「どれも可愛い」「笑顔が素敵」「美人さん」「スタイル憧れる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「頭身すごい」ミニスカ着こなす全身ショット
◆横田真悠、ミニスカ衣装から美脚スラリ
横田は「今月もラヴィット！ありがとございました」とつづり、1か月分の衣装姿のオフショットを投稿。リボン柄のニットにスリットスカート、白いブラウスにカーキのハーフパンツ、身ごろや袖の部分でそれぞれ色の違うボーダー柄の襟付きプルオーバーにミモレ丈のレーススカート、白を基調としたパッチワークシャツとミニスカートのアンサンブルなど、週ごとに雰囲気の変わるバリエーション豊かなスタイルを紹介した。なお、ミニスカートのショットではスラリと長く美しい脚が際立っている。
◆横田真悠の投稿に反響
この投稿に「めちゃくちゃ脚長い」「頭身すごい」「さすがの着こなし」「どれも可愛い」「笑顔が素敵」「美人さん」「スタイル憧れる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】