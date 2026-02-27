辻希美「どんどん夢大好きなお兄ちゃんに」三男＆第5子次女の仲良しショット公開「口元そっくり」「妹への愛がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの辻希美が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんと第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの2ショットを公開した。
【写真】5児のママタレ「口元そっくり」三男が第5子次女を抱っこする様子公開
辻は、幸空くんと夢空ちゃんが正面や後ろから抱き合う仲睦まじい写真を2枚投稿。どちらも2人の溢れるような笑顔が収められており、兄妹の絆が伝わるショットとなっている。
また、同日更新した自身の公式ブログにも同じ写真を載せ、「コアがどんどん夢大好きなお兄ちゃんになっていく…」「愛が強め」とハートの絵文字を添えてつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「妹への愛がすごい」「天使が2人いるみたい」「口元そっくり」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
