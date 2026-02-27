昨年１１月に火災で急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、八代目尾上菊五郎や市川中車ら歌舞伎・舞台関係者のほか、一般のファンも参列した。

祭壇はマムやストック、トルコキキョウなど４０００本の花々で彩られた。緑中心で構成され、遺影（２０２３年８月撮影）の近くには、“亀の甲羅”をイメージした円形の祭壇花も作られた。

会場には亀蔵さんが愛用していたのれんや楽屋の鏡台などが展示。趣味だったＥＰレコード計２０００枚も展示され、実際に使用していたレコーダーで、サザンオールスターズや昔ながらの洋楽など、幅広いジャンルの曲が流された。参列者には、亀蔵さんが好きだった日本酒の「寒北斗」が配布されるなど、故人の思い出が詰まったお別れ会となった。

妻の片岡明美さんは、「生前、どんなに皆様から愛されていたかを身にしみて感じている。（亡くなる）翌日には、春風亭一之輔さんとの対談が入っていて、２日後には京都で（八代目尾上）菊五郎さんの襲名披露があった。意気込んでいたので、本人が一番晴天の霹靂（へきれき）だったと思う。あと１週間で歌舞伎役者として６０周年だった。１週間がすごく切ない」と悔やんだ。

また「片岡亀蔵、こんな役者だったなってそれぞれ思っていただけたらありがたい。よく『亀蔵十種は何ですか』と聞かれるんですけど、皆様の中で、トップ１０を決めていただけたら」と語り、「歌舞伎界がものすごく勢いがある。劇場に（足を）お運びいただいて、『歌舞伎面白いじゃん』『わかりやすいじゃん』みたいに思っていただきたい」と歌舞伎界の更なる発展を願った