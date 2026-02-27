日本サッカー協会は２７日、６月開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを拠点にすると発表した。

ナッシュビルのチームベースキャンプ地は、ホテルより車で約２０分に位置するメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）加盟のナッシュビルＳＣのトレーニングセンター。天然芝ピッチが２面あり、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等が完備されている。

＊ ＊ ＊

１６強だった前回の２０２２年カタール大会は、チーム宿舎から車で１５分ほどの中東屈指の強豪・アルサドの巨大な施設を使用。フランス、ウェールズの３代表で分け合う形となったが、日本に用意されたのはトップチームが使用するクラブハウスと天然芝２面。施設内には水温４０度と６・５度に保たれたジェットバスがそれぞれ２つずつあり、交代浴も出来るなど充実した最新設備が整った環境だった。過去の７大会のＷ杯キャンプ地は次の通り。

▽９８年フランス大会（１次リーグ敗退） スイス・ニヨンで最終メンバーが発表され、三浦知良、北澤豪、市川大祐の３人が落選。その後、フランス・エクスレバンに移動。

▽０２年日韓大会（１６強） 静岡・葛城北の丸。非公開練習で完全隔離し、選手は自国開催のプレッシャーと無縁の生活を送る。

▽０６年ドイツ大会（１次リーグ敗退） ドイツ・ボン。市街地のホテル滞在は１次リーグ敗退の一因となったとの声も。

▽１０年南ア大会（１６強） 標高の高いスイス・ザースフェーで高地順化を行い、南ア・ジョージではゴルフリゾートを貸し切った。

▽１４年ブラジル大会（１次リーグ敗退） ブラジル・イトゥ。試合会場との気温差が大きく暑熱対策に失敗。

▽１８年ロシア大会（１６強） ロシア・カザン。国内の強豪ルビン・カザンの最新設備を使用。気候面、移動面でもストレスなし。

▽２２年カタール大会（１６強） カタール・ドーハ市内の国内強豪クラブのアルサドが所有する広大な施設をフランス、ウェールズの３代表で分け合う形で使用したが、グラウンドなどはトップチームが使用する最新設備を使用。宿舎、ベースキャンプ地、試合会場すべてが半径１０キロ圏内に収まるなど移動のストレスもなし。