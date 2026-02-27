◆仁川Ｓ（２月２８日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）＝２月２７日、栗東トレセン

今週が厩舎解散前のラストウィークとなる、西園正都調教師（７０）＝栗東＝。２８日の阪神メイン、仁川Ｓは２頭出し。ポッドロゴ（牡５歳、父ロゴタイプ）は坂路で調整し、６３秒８―１５秒５。「前走（７着）は疲れがあったかな。今週の追い切りでは馬なりで好タイムが出ているし、先々も楽しみな馬。いい形で（次の厩舎に）引き継げれば」と期待した。

もう一頭のマーブルロック（牡６歳、父シニスターミニスター）も坂路で６５秒２―１５秒６をマークした。「自分の形でどこまででしょうね。今回は深いブリンカーを着ける」と一発を狙っている。

今週は３場で１８頭の大攻勢。ちなみに、幸英明騎手と酒井学騎手は、ともに西園正厩舎の管理馬で、ＪＲＡ７２勝を挙げている。「（二人とも）かわいい息子たちですよ。どちらが西園正厩舎のリーディングを取るかな」とトレーナーは笑った。

朗らかな明るい人柄で、ファンだけではなく、多くの競馬記者からも愛された。「最後の調教ですね。５５年間、つらいこともたくさんありましたが、今では全てがいい思い出です。生まれ変わっても騎手、調教師をやりたいです。皆さんありがとうございました」。名伯楽は、いつもと変わらない笑顔で週末を迎える。