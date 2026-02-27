日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日に中日との壮行試合が行われるバンテリンドームで前日練習を行った侍ジャパンに合流したことを報じた。

大谷は２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整し、大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流していた。

番組には元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが解説としてスタジオ出演し、練習模様などを映像とともに紹介。侍ジャパンは２７、２８日に愛知・名古屋のバンテリンドームで中日と壮行試合、来月２日にオリックス、３日に阪神と強化試合（ともに京セラドーム）を経て、６日にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初戦で台湾と対戦することを伝えた。

五十嵐さんは台湾戦に注目しているとし「世界ランキング２位でおととし（２０２４年）１１月に行われたＷＢＳＣプレミア１２で優勝して、日本は敗れているんですよ（２位）」と紹介。さらに「台湾って応援がすごく有名なんですけれども、選抜のチアが１２人ここに駆けつけるので選手にとってもかなりの力になると思います」と語ると、コメンテーターの小木博明は色めき立っていた。

２３年ＷＢＣでもキュートな台湾代表チアは視線をくぎ付けにして、日本でも大きな話題となった。