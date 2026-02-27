TBS系「ひるおび」に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」に生出演した。フリー直後に見せた首をかしげる“あざとポーズ”のワケを聞いた出演者からは感嘆の言葉が漏れた。

中井はフリーのフィニッシュ直後、頬に人差し指を当てて首をかしげた。メダル獲得後、注目度急上昇の17歳はいたるところで、このポーズについて聞かれている。

もちろん「ひるおび」でもこの話題に。首をかしげた時の心境について「トリプルアクセルを降りられてすごく嬉しかったんですけど、その後に細かいミスが出てしまって。そういう細かいミスでも大きく順位が変わってしまうので、『メダルどうかな』って正直ちょっと不安な気持ちの表情です」と明かした。

中井の胸の内を聞いたタレントの上地雄輔は、「滑りながら客観的に自分を見てる。オリンピックで滑り終わった瞬間にあのポーズができるってすごいですよね。自分を客観的に見られるっていう」と感心していた。



（THE ANSWER編集部）