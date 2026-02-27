フィギュア銅・中井亜美、10歳の時に浅田真央から直接指導 支えになっている”助言”明かす
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が27日放送のTBS系『ひるおび』（月〜金 前10：25）に出演。小学生の頃に浅田真央から教わった助言を明かした。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組では中井の幼少期を紹介。4歳の頃、テレビで浅田真央が演技するバンクーバーオリンピックの映像を目の当たりにして「自分も滑りたい！」とスケートを始めたという。
さらに10歳の頃には、憧れの浅田から直接指導を受ける機会も。基礎を1時間にわたって指導された後「上に伸びるように」という浅田の助言が今も支えになっていることを明かした。
中井は、浅田の助言の意味について「ターンをしながら連続で回る技があるんですけど、ズレると失敗してしまう繊細なターンなんですけど、上にまっすぐ伸びると体幹もしっかり保てて、まっすぐキレイに回れて…」と説明した。
