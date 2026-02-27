【あす開幕】渋谷でマヨネーズフェス『KEWPIE MAYO FES』 無料マヨグルメ＆マヨ体験、“マヨ顔”挑戦、巨大マヨボトルキャップも
キユーピーは、3月1日「マヨネーズの日」に合わせ、2月28日と3月1日の2日間、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ・東京都渋谷区）で喫食イベント『3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026（KEWPIE MAYO FES 2026）』を開催する。
【画像】マヨネーズがいっぱい…『KEWPIE MAYO FES 2026』会場イメージ＆限定メニュー
「マヨネーズの日」は、1925年3月にキユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売したことにちなんで制定された。イベントではキユーピー マヨネーズのコクとうま味を味わえる限定メニューのほか、体験型のデジタルコンテンツや、体験ラボ（要当日予約）などがそろう。
限定メニューは『まぜマヨディップ』『たまごのポテトサラダ』『2種のマヨおにぎり』『選べるマヨロールサンド』を、無料で提供（なくなり次第終了）。子どもから大人まで、気軽に食べやすいメニューとなる。
キユーピー マヨネーズに好きな調味料や食材をまぜる『まぜマヨ』は、料理の幅を広げることができ、イベントでは意外な組み合わせや子どもも食べやすい味を用意する。また、『たまごのポテトサラダ』は、グループ会社のデリア食品が3月1日より期間限定で販売する『キユーピー マヨネーズとたまごのポテトサラダ』をベースにしたもの。キユーピー マヨネーズ誕生のきっかけになったとされるポテトサラダをヒントに開発された。
さらに、“食べておいしい”で終わらず、科学的な知見を学びながら食への理解を深めてほしいという思いから、キユーピー研究員による体験ラボを開催。マヨネーズの試食をしながら、キユーピー マヨネーズの“コクとうま味”に関する解説を聞くことができる（小学生以上対象・要当日予約）。
『シャカシャカマヨキーホルダー』『マヨフェス缶バッジ』などが作れるワークショップも開催します。体験型のデジタルコンテンツとして、キユーピー マヨネーズを食べた時のおいしそうな“マヨ顔”を表情解析のプログラムを搭載したAIが採点する『マヨ顔チャレンジ』のほか、巨大マヨボトルキャップのフォトスポット、キユーピーと写真が撮れるグリーティングなども楽しめる。
■『3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026』
期間：2026年2月28日（土）・3月1日（日）
時間：午前10時〜午後5時
会場：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）東京都渋谷区桜丘町1−1
