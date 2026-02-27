俳優の堺雅人（52）が27日、都内で17年ぶりの舞台出演となる「スリーゴースト」（10月、東京・PARCO劇場で上演）の製作発表会見に登壇した。英作家のサイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲で、堺は主人公・ジョウ役。「新しい遊びに混ぜていただく子どものような気持ち。とにかくワクワクしています」と目を輝かせた。

2009年の劇団☆新感線「蛮幽鬼」以来17年ぶりの舞台。「17年で何かが変わったわけではなく、モチベーションが変わらずやってきている。隔てなく入ることができるんじゃないかな」と通常運転を強調。司会を務めた元フジテレビアナウンサーの笠井信輔に「久しぶりの舞台で、せりふ覚えとか不安はないですか？」と聞かれると「せりふ覚えが不安なドラマもいっぱいやったので」と苦笑いし、笠井に向かって「フジテレビ！」とチクリ。弁護士役で主演した同局ドラマ「リーガル・ハイ」での超早口の長ぜりふを想起させた。堺は「心配は特に思いつかない。共演者がすごいので、僕が1行目からせりふが飛んでもなんとかしてくれる」と冗談交じりに話した。

倉科カナ、伊勢佳世、迫田孝也、sara、小日向星一、高畑淳子、段田安則も出演する。11〜12月には大阪、福岡、愛知、岡山、宮崎での上演が予定されている。