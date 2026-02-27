LINEヤフーとポケモンは、「Yahoo! JAPAN」のサービス提供開始および、「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から共に30周年となることを記念したコラボ企画を実施する。

「Yahoo! JAPAN」と「ポケモン」が30周年

「Yahoo! JAPAN」アプリでは、ポケモン30周年の情報をまとめて確認できる「ポケモンタブ」や、話題のポイントをまとめた「ポケモントレンド」を期間限定で公開するほか、毎月オリジナル壁紙を提供する。

「ポケモンタブ」と「ポケモントレンド」は既に公開されており、「Yahoo! JAPAN」アプリ上に2026年11月末まで毎月末に掲出されるほか、アプリでの掲出終了後も特設サイトにて期間限定でアーカイブとして公開される。

また、スマートフォン向けの「Yahoo! JAPAN」アプリと、Webサイトの「Yahoo! JAPAN」、「Yahoo! JAPAN」の検索結果ページをポケモンに着せかえできる特別デザインが提供される。きせかえは、くさ・ほのお・みずタイプをそれぞれテーマにした3種類が用意される。

くさ・ほのお・みずタイプにきさけできる

「Yahoo!検索」では、「ポケモン30周年」と検索すると、これまでの同シリーズを振り返りでき、各作品タイトルの検索結果には、紙吹雪の演出で、その作品で登場した旅立ちの3匹に出会える。期間は12月25日まで。

「Yahoo!きっず」では、2月27日の1日限定で、特別デザインとなる。

「Yahoo!きっず」も2月27日限定で30周年記念デザイン

「LINE」アプリでは、ポケモン30周年を記念したコラボレーションが3月1日より開催される。キャンペーン期間中に「LINE」アプリのウォレットタブやミニアプリタブなどに出現するピカチュウをタップするとクエストが進行し、LINEポイントが獲得できる。

5マス到達するとポケモンの特別デザインをあしらった「LINE」のアイコンが獲得できる。アイコンは全8種類で、ピカチュウなどのおなじみのポケモンのほか、シークレットポケモンも登場する。アプリアイコンは取得後7日間使えるが、LYP プレミアム会員がクエストを完了すると、最大で180日間設定できる。