「これ似合っちゃう中島裕翔さん、さすが」、インパクト大の衣装に反響！ 「圧倒的な美しさ」「ハンサムだ」
元Hey! Say! JUMPで俳優の中島裕翔さんは2月26日、自身のInstagramを更新。男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）のモデルショットを披露しました。
【写真】中島裕翔のモデルショット
ファンからは「表情がとてもグッと来ます」「これ似合っちゃう中島裕翔さん、さすがです」「儚い中に強さも感じる素敵なショット」「あまりの美しさにため息が出ました」「裕翔くん、圧倒的な美しさです」「好きーーーーーーーー！！！！」「うひゃー！！かっこい ハンサムだ」など、絶賛の声が相次いでいます。
(文:五六七 八千代)
「好きーーーーーーーー！！！！」中島さんは「MEN’S NON-NO 12月号 カバー」とつづり、1枚の写真を投稿。白いシャツに黒いジャケットを羽織ったシックなコーディネートながら、シャツの襟は大きなリボン仕様というインパクトのあるデザインです。かわいらしいリボンが目を引く一方で、中島さんの艶やかな表情が印象的なモデルショットになっています。
「大人裕翔くんでやばい」中島さんは20日にも「MEN’S NON-NO 12月号 アザーカット」とつづり、モデルショットを2枚公開しました。黒地にストライプ模様のスーツ姿で、ぐっと大人びた雰囲気です。洗練された佇まいからは、色気も感じさせます。コメントでは「凛として美しい…」「ハンサムすぎて眩しい」「大人裕翔くんでやばい」などの声が寄せられました。
