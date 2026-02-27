『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、⽣⾒愛瑠、浮所飛貴（ACEes）、宮世琉弥らが登場した。

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者による圧巻のランウェイで幕開け

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

オープニングのファッションショーは、雑誌のスタイリングをはじめ、⾐装デザイン、エディトリアルディレクション、空間プロデュースなど、多⽅⾯で活躍している⼈気スタイリスト相澤樹⽒によるスタイリングショー。

ショーのテーマである“Be yourself”を体現するべく、将来の繊維業界を担う若者の人材育成を通じて尾州産地および繊維業界の振興を目指す「翔工房」にて、匠の技と学生の感性がコラボレーションして手掛けた作品に加え、相澤氏が世界三大毛織物産地の尾州の⽣地や織物といった特産素材を織り込みながらスタイリングすることで、ここでしか⾒ることのできない唯⼀無⼆の世界観を表現した。

出演者は豪華ラインアップが勢揃い！愛知県出身でモデル・俳優の⽣⾒愛瑠がトップバッターとして凱旋ランウェイを華やかに飾り、タレントとして高い人気を誇る村重杏奈は、相澤⽒が自ら尾州に訪れ、仕入れた⽣地から製作したトップスのショーピースを取り入れた特別なスタイリングを披露。

さらに、「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に就任しているACEesから、愛知県出身の浮所飛貴がランウェイデビュー！ツイード調のコートを主役に、ナチュラルな色合いでまとめたレイヤードスタイルで場内を魅了した。

そしてラストには、俳優として数々の話題作に出演する⼀⽅、アーティストとしても10〜20代を中⼼に幅広い層から⼈気を集める宮世琉弥が登場。匠の技を感じさせるツイード素材を用いた、品格と個性が際立つスタイリングでステージを締めくくり、愛知が誇る繊維産業が生み出した上質な素材を纏った豪華なファッションショーが、TGC in あいち・なごやの幕開けを飾った。

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト