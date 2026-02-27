「どうなってんのw」町田啓太、個性的過ぎるモデルショットに反響！ 「町田さんタワーに負けてない」
俳優の町田啓太さんは2月27日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、反響が寄せられました。
コメントでは「東京編も素敵ですね」「アートな感じも面白いですね」「町田さんタワーに負けてない」「解禁してくれる写真がぜーーんぶ予想外なシチュエーション」「ヘアスタイルもぜんぶ違って楽しみだらけでやばいです!!」「2枚目どうなってんのw」「どこから出てもカッコイイ」などの声が寄せられました。
「ぜーーんぶ予想外なシチュエーション」町田さんは「15th Anniversary Photobook in TOKYO」とつづり、3枚の写真を投稿。東京で撮影したと思われるモデルショットです。どれも個性的なシチュエーションのショットで、特に2枚目は、映画館の座席下から町田さんが姿を現しています。不思議な写真ですが、とても格好いいですね。
「ヒゲ剃ってるだけなのに美しいってどゆこと〜」町田さんは、5月に発売予定の『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』のショットをほかにも多数公開しています。10日には台湾の首都・台北で撮影された写真を披露。バイクに乗る姿や、ひげ剃りをする姿までいろいろな町田さんを堪能できます。ファンからは「スクーターも似合うなんて…」「ヒゲ剃ってるだけなのに美しいってどゆこと〜」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
