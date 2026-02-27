ポルノグラフィティ、公演当日に開催見合わせ「早朝より岡野昭仁に発熱の症状」振替公演は調整中
【モデルプレス＝2026/02/27】ポルノグラフィティが、2月27日に予定していた「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」千葉・市原市市民会館公演の開催を見合わせることがわかった。当日に公式サイトにて発表した。
【写真】ポルノグラフィティ楽曲もランクイン「主題歌・挿入歌」部門トップ10
公式サイトでは「本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演を延期とさせていただくことといたしました」とボーカル・岡野昭仁の体調不良により延期することを報告し「公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
「現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めておりますが、スケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます。詳細につきましては3月中旬を目処にツアー特設サイト等にてご案内いたします」と中止となる可能性もあるとして「振替公演や払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします」と呼びかけている。
3月3日開催予定の神戸国際会館 こくさいホール公演についても「本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします」と伝えている。（modelpress編集部）
2026年2月27日（金）に開催を予定しておりました、「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」千葉・市原市市民会館公演につきまして、本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演を延期とさせていただくことといたしました。
公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めておりますが、スケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます。詳細につきましては3月中旬を目処にツアー特設サイト等にてご案内いたします。
振替公演や払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。
また、3月3日（火）神戸国際会館 こくさいホール公演につきましては、本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします。
改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫びいたします。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
ポルノグラフィティメンバー・スタッフ一同
【Not Sponsored 記事】
【写真】ポルノグラフィティ楽曲もランクイン「主題歌・挿入歌」部門トップ10
◆ポルノグラフィティ、ライブ開催延期
公式サイトでは「本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演を延期とさせていただくことといたしました」とボーカル・岡野昭仁の体調不良により延期することを報告し「公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
3月3日開催予定の神戸国際会館 こくさいホール公演についても「本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします」と伝えている。（modelpress編集部）
◆公式サイト全文
2026年2月27日（金）に開催を予定しておりました、「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」千葉・市原市市民会館公演につきまして、本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演を延期とさせていただくことといたしました。
公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めておりますが、スケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます。詳細につきましては3月中旬を目処にツアー特設サイト等にてご案内いたします。
振替公演や払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。
また、3月3日（火）神戸国際会館 こくさいホール公演につきましては、本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします。
改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫びいたします。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
ポルノグラフィティメンバー・スタッフ一同
【Not Sponsored 記事】