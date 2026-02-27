PUFFY大貫亜美、aikoとお揃い手編みバラクラバ披露「クオリティ高すぎ」「手作りなの信じられない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/27】女性デュオ・PUFFYの大貫亜美が2月26日、自身のInstagramを更新。手編みのバラクラバを披露し、反響が集まっている。
【写真】52歳歌手「クオリティ高すぎ」“売り物級”手編みバラクラバ被った2ショット
大貫は「aikoのライブにお邪魔しましたことをお知らせします」とつづり、写真を投稿。「ジャスティン・ビーバーが被ってたニットが欲しくて、友達に聞いたり写真を見ながら編んだやつをaikoにも編んであげたら、この日も持っててくれたので一緒に被ってみた」と記し、色違いの“バラクラバ”を被った仲良しショットを公開。大貫はピンク、aikoは白地に黄色が目立つもので「aikoの前髪の黄色と合ってておカワだった」と報告した。
またaikoのライブについて「相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの人 今回もおもしろかったなぁ 歌ももちろんだし、MCも最高に楽しい」と絶賛している。
この投稿に「可愛い2人」「仲良しショット素敵」「編み物上手」「クオリティ高すぎ」「手作りなの信じられない」「ニット帽欲しい」「変わらぬ美しさ」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
◆大貫亜美、aikoとお揃いの手編みニット帽披露
◆大貫亜美の投稿に反響
