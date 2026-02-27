生見愛瑠、後ろスリット入りドレスで美脚スラリ「大人の色気」「結構攻めてる」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】女優でモデルの生見愛瑠が2月25日、自身のInstagramを更新。24日に開催された映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開）の完成披露試写会オフショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】23歳美人モデル「結構攻めてる」太ももまでスリット入ったドレス姿
生見は「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶 ありがとうございました！」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。後ろ姿で振り返る姿の生見は、太ももまでのスリットが入ったオレンジ色のノースリーブドレスで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。最後に「3月20日公開ですお楽しみに」と記し、映画についても報告している。
この投稿に「衣装似合ってて素敵」「スタイルレベチ」「大人の色気」「結構攻めてる」「後ろ姿も美人」「世界一可愛い」「映画楽しみ」「美しさ進化してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
