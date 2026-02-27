3児の母・近藤千尋「子供バクバク食べてくれる」生姜焼きの隠し味紹介「驚き」「品数多くて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】モデルの近藤千尋が2月25日、自身のInstagramを更新。生姜焼きの隠し味を公開し、注目が集まっている。
【写真】36歳3児の母モデル「品数多くて尊敬」隠し味入り生姜焼き＆きんぴらなど豪華食卓
近藤は、テーブルに並んだ色とりどりの手料理を披露。卵焼きや人参とごぼうのきんぴらや、混ぜご飯にしたら美味しいという冷凍のサバを味付けして炒めたものが並んでいる。その他に生姜焼きについて「隠し味は オイスターソース」と明かし「子供バクバク食べてくれるからやってみてね」と料理のポイントをつづっている。
この投稿に「ご飯真似したい」「サバ美味しそう」「お腹いっぱい食べたいメニュー」「生姜焼きの隠し味驚き」「品数多くて尊敬」などと反響が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
