Amazonにて、青島文化教材社の対象製品が割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は「スカイネット 1/12 完成品バイク ホンダ モンキー キャンディインペリアルブルー」、「楽プラ スナップキット No.25-PK 日野 デュトロ パッカー車」、「ザ☆モデルカー トヨタ TRH200V ハイエーススーパーGL '10」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

スカイネット 1/12 完成品バイク ホンダ モンキー キャンディインペリアルブルー

過去価格：3,448円

セール価格：2,918円

割引率：15％

Honda モンキーは1967年から販売が開始されたバイク。本製品では、1992年より発売された12V仕様のモンキーのシート形状や4.5Lタンク、サイドカバーなど、特徴的なシルエットを余すことなく再現している。フレーム・タンク・ホイールはダイキャスト製。

【商品仕様】

塗装済み完成品、ステアリング・リヤサスペンション可動

素材:本体/ダイキャスト・ABS・PS タイヤ/TPR

スケール:1/12

サイズ:全長約115mm

ディスプレイ台座付属

アオシマオリジナル開発商品

楽プラ スナップキット No.25-PK 日野 デュトロ パッカー車

過去価格：2,383円

セール価格：2,229円

割引率：6％

本製品は、楽プラの「はたらく車」シリーズにてパッカー車（ゴミ収集車）を1/32スケールでキット化したもの。キャブは日野・デュトロ、パッカー部は新明和工業製G-PXを立体化し、ボディ下部フレームの装備もリアルに再現している。パーツ数を抑え、塗装不要・接着剤不要のため、子どもから大人まで楽しめる。

ザ☆モデルカー トヨタ TRH200V ハイエーススーパーGL '10

過去価格：2,640円

セール価格：2,475円

割引率：6％

ハイエース スーパーGL '10モデル 200系ハイエースは2004年に登場。マイナーチェンジを繰り返し、改良が加えられて現在に至る。2回目のマイナーチェンジでは主に環境性能（エンジン系）が見直され、外観においてはフロントバンパー、ヘッドランプ、フロントグリルの意匠が変更された。本製品では、2回目のマイナーチェンジが施された【III型】のカタログモデルが1/24スケールで再現されている。リアゲートの開閉ギミックを搭載。全長は約197mm。

※過去価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。

日野自動車（株）、新明和工業（株）監修中