【MODEROID ガッチャスパルタン ユーナイトカラーVer.】 8月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ガッチャスパルタン ユーナイトカラーVer.」を8月に発売する。価格は9,800円。

SFアニメ『科学忍者隊ガッチャマンF（ファイター）』より、大型戦闘機「ガッチャスパルタン」を限定仕様の劇中合体時カラーでMODEROID化。合体時全長約330mmで、5機のGメカによる変形・合体が再現されている。

合体時ガッチャ2号の前輪パーツは専用パーツと合体用パーツを差し替え、およびガッチャ3号の先端に合体補助用のパーツを使用している。

ガッチャ2～5号は、合体時カラーを元にした製品オリジナルカラーで立体化。ガッチャ1号の先端は赤・白2種の成型色パーツが付属し、選択して取り付けることができる。

ガッチャマンフェンサーを構えた、同スケールの組み立て式大鷲の健フィギュア（未塗装の単色成形・要接着剤）が付属する。ガッチャスパルタン機上に大鷲の健を立たせることで、「科学忍法ハイパーシュート」の状態を再現可能。

科学忍者隊のバードマークを模した専用台座が付属し、ガッチャスパルタンを飛行状態でディスプレイすることができる。カラーはハイパーシュート時のエフェクトをイメージしたクリア成形色にリニューアル。

2026年8月 発売予定

価格：9,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全長約330mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：サカタニ デザイン

設計：木戸 友貴

構想デザイン：野中 剛

(C)タツノコプロ

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。