【プロコンBOY FWA ダブルアクション02】 過去価格：11,551円 セール価格：10,924円 割引率：5％

Amazonにて、GSI クレオスのエアブラシ「プロコンBOY FWA ダブルアクション02」が割引価格で販売されている。

本製品は、ドロップ式ダブルアクションタイプのエアブラシ。ボタンを押すとエアーが出て、引くと塗料が噴霧される。ノズル口径0.2mmの超精密エアブラシのため、インクスポット迷彩や細かいグラデーション塗装に威力を発揮する。カップ容量は10cc。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【付属品】

・1/8（S）→PS（細）用変換ジョイント

・エアーホース（PS細・1m）

・ノズル用専用レンチ

ノズル口径：0.2mm

ボタン操作：ダブルアクションタイプ

カップ容量：10cc

※この商品はホビー用のエアブラシです。

※この商品には、接着剤や塗料、工具や電池等は含まれません。

※過去価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。