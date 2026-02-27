なぜ日本には2Lソフトトップのロードスターが存在しなかったのか？

限定発売されたマツダ スピリット レーシング ロードスター（以下、MSpRロードスター）。過去の記事でNDロードスターオーナーである私の悩みを書いたわけだが、その後の展開についてご報告したい。

以前に書いたとおり、私にとって理想的なロードスターは2Lエンジンを搭載したソフトトップモデルなのだが、日本仕様はソフトトップが1.5Lエンジン、リトラクタブルハードトップのRFが2Lエンジンとボディタイプとエンジンが固定されていて、ソフトトップの2Lは選べなかったのである。

しかしこれは日本国内だけの事情で、海外ではND型発売当初から2Lソフトトップはラインアップされていたのだ。

なぜ日本でのソフトトップは1.5Lだけなのか。現在のロードスター開発主査である齋藤茂樹氏に裏話を伺ったところ、ND型ロードスターは当初2Lエンジンで世界統一展開する予定だったらしい。最も重要なアメリカ市場で2Lが必須と要望されていたための判断である。

しかし当初の2Lエンジンは158馬力と2Lエンジンとしてはパワーが少なく、レブリミットも6800rpmと低く、7500rpmまで軽快に回る1.5Lエンジンの方がライトウェイトスポーツカー用のエンジンとしてふさわしいと開発陣は感じていたのだ。

そこで日本仕様だけ1.5Lを採用したい、と経営陣を必死に説得して1.5L版を設定することに成功したのである。ヨーロッパでは1.5Lの良さも評価され、1.5Lと2Lが併売されることとなった。このような経緯から、開発陣の1.5Lへのこだわりが強く、2Lエンジンが改良され7500rpmまで回るようになってパワーアップされたあとでも、国内のソフトトップは1.5Lのみとされ続けたのだ。

コアモデル狙いでも急ぐ必要があった理由

今回MSpRロードスターとして国内でも2Lソフトトップが発売されたわけだが、これは「マツダスピリットレーシング」というモータースポーツ直系の特別なブランドの限定生産車、という理由で特別に認められたというわけだ。

このような経緯を聞くと、国内で2Lソフトトップを買えるのはこの限定車のみかもしれないと思うようになったのだ。前の記事に書いたとおり私が求めているのは「ゆとりのある大人のスポーツカー」としての2Lソフトトップなので、ややレーシーな装いのMSpRロードスターは少々ずれてはいるのだが、発注することを決意した次第である。

200台限定の12Rはまったく私のニーズに合わないので抽選には応募しなかった。私としてもこの761万円と高価なロードスターにどれほどの応募があるのか注目していたのだが、応募が始まって早い時点で既に5000件を越えているという噂がネット上で流れた。

最終的には応募は9500件以上に達し、その倍率は約48倍という凄まじいものとなった。こうなると12Rに応募して落選した人が大量に2200台限定のコアモデル（標準型）に流れる可能性があり、コアモデルは先着順につき早く動く必要があったため、発売日の朝一で注文書にサインをすることにしたのだ。ボディカラーは悩みに悩んだ末、黒いホイールとエアロパーツとのマッチングを考え、エアログレーとした。

この判断は正しく、多くの販売店で発売当日に確保した販売枠を売り切ったらしい。これはマツダとしても想定外で、当初は2年くらいかけて少しずつ売っていけば良いと考えて生産計画を立てていたらしいが、一気に売れてしまったため生産計画を根本的に見直し、8か月程度で全量を生産できるようにしたとのことだ。

いの一番で発注したことが奏功し、私のMSpRロードスターは1月に生産され、2月1日に納車となった。

約700kmの走行で感じたこと

500kmまでは3000rpm、500～1000kmは瞬間的なら4000rpmまでOKという基準で慣らし運転中（この記事を書いている時点で走行約700km）なので、その範囲での印象をお伝えしたい。

まずエンジンだが、やはりトルクのゆとりは大きく、4000rpmまでの範囲でも十分な加速をしてくれる。但し、まだ高回転まで回していないので断定的なことは言えないのだが、軽快でスポーティなフィーリングという意味では依然として1.5Lの方が優れていると思う。

フライホイールが1.5Lのシングルマスからデュアルマスに変更されている影響もあるかもしれない。デュアルマスフライホイールは振動軽減など快適性向上が主目的のもので、構造上どうしても重くなってしまうのでレスポンスはシングルマスに劣る。

同じエンジンを搭載するロードスターRFは GT的なキャラクターなのでデュアルマスが合っていると思うが、なぜコアモデルとはいえモータースポーツ指向のMSpRロードスターにもそのままデュアルマスを採用したのかはいささか疑問である（12Rはシングルマスに変更している）。

ちなみにRFや輸出仕様の2Lモデルでは2018年半ばまでの158馬力仕様ではシングルマス、184馬力仕様になってからはすべてデュアルマスとなっている。もっとも、ゆとりと快適性を重視している私個人としてはデュアルマスは歓迎なのだが。

足回りはNR-A用の車高調整式ビルシュタインをベースにセッティングを変更したものということだが、齋藤主査によればスプリングはより硬い方向、ダンパーはよりしなやかに動く方向にセッティングしたということである。この方向性はアルピナが標準のBMWに対して行っているものと同じものだ。

この成果は十分に現れており、乗り心地自体はかなり硬めで路面の凹凸は忠実に伝えてくるものの、衝撃の角が丸められて鋭い突き上げはそれほど感じられず、洗練された乗り味となっている。悪名高い西湘バイパスの継ぎ目もしなやかに乗り越えてくれる。

一方でロールは少なくステアリングフィールもしっとりとしていて、コーナリングはノーマルのロードスターより私の好みに合っている。この乗り味は私にとって非常に歓迎できるもので、「大人の乗り味」と言って良い仕上がりになっていると思う。

車高はロードスターRFと同じ高さに設定されているので、見た目はやや腰高で車高を落としたくなるが、齋藤主査によれば車高を落とすとストロークが減って乗り心地が悪化するということなので、私はこのまま乗り続けたいと思う。

MSpRロードスターはどんな人にお勧めか

このようにエンジン、足回りは（予想に反して？）私の希望通りに近い仕上がりとなっていてとても満足度が高く、買って良かったと思っている。MSpRロードスターは標準ロードスターに対してかなり高価だが、それに見合う上質感を持ったロードスター、というのが私の結論である。

ポルシェなど上級スポーツカーからの乗り換えにはお勧めだ。もちろんサーキットでのラップタイムはパワーがある分速いはずなので、サーキットでラップタイムにこだわる人にもMSpRロードスターはお勧めである。

ただし、マツダの主張通り、ワインディングロードを軽快に駆け回るのが目的であれば1.5Lの標準モデルがおすすめ、というのも事実のようにも思える。だから、MSpRロードスターを買えなかった人も安心して標準ロードスターを選んでもらいたい。どのロードスターを選んでも、素晴らしいドライビング体験が味わえることには間違いないのだから。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長3915×全幅1735×全高1245mm

ホイールベース：2310mm

最低地上高：145mm

最小回転半径：4.7m

乗車定員：2人

車両重量：1070kg

総排気量：1997cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：135kW（184ps）/7000rpm

最大トルク：205Nm（20.9kgf-m）/4000rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：FR

WLTCモード燃費：15.2km/L

税込車両価格：526万5700円