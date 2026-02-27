左アキレス腱断裂のけがからの復活を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始。今季からチームメートとなった伏見寅威捕手からの言葉に励まされたことを明かした。

石井は春季キャンプ中の１１日に行われた紅白戦で本塁へカバーに入った際に負傷。「左アキレス腱断裂縫合術」を終えて２０日退院したことが発表されていた。

今季からチームに加わった伏見はオリックス時代の１９年６月の巨人戦で、空振り三振に倒れた際に左足アキレス腱を断裂。しかし懸命なリハビリのかいもあり、２０年は開幕１軍入りを果たすと、７月には復活の１号アーチを放った。

伏見と連絡を取り合った石井は「やっぱりキャッチャーというポジションで、僕よりも足首を使うね、ずっとしゃがんでるわけなんで。そういう方がしっかり復帰して、パフォーマンスを出せている方が近くにいてくださるのはすごくこう…」と励みになる存在と明かした。

けが後にキャンプ地の沖縄ですでに話をしたといい、「どういう治療だったりとか、手術とか、リハビリの過程とかもいろいろアドバイスしてくださったんで、そういうところで頑張っていきたいなと」と前を向いた。