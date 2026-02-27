Travis Japan・吉澤閑也、LAへの無期限留学を回想 3・1から特別番組配信 NBAゲスト解説にも初挑戦
米・ロサンゼルスの留学を経て全世界配信デビューしたTravis Japanの原点がわかる特別番組『Travis Japan 吉澤閑也が語るLA』が3月1日、NTTドコモが運営する映像配信サービス・NBA docomoとLeminoで配信される。同日午前10時15分から生配信の『NBA ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ』には、Travis Japan・吉澤閑也が生出演。幼少の頃から世界最高峰のバスケットボールリーグNBAに憧れていた吉澤が、試合のゲスト解説に初挑戦する。
【撮り下ろし写真】笑顔でＴＪポーズをする吉澤閑也
『Travis Japan 吉澤閑也が語るLA』では、長い下積み時代を経て、全世界配信デビューへとつながったLAへの無期限留学について、メンバーの吉澤が回想。「アメリカでの武者修行」で世界基準のパフォーマンスを追い求め、「WORLD OF DANCE 2022」の出場や、有名オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で準決勝進出など、実力でチャンスをつかみ取ったLA当時の思いを語る。
『NBA ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ』では、人気実力を兼ね備えたレイカーズとウォリアーズの一戦に吉澤が試合のゲスト解説に初挑戦。顔出しのスタジオでは、Travis Japanと同じく、世界へ挑戦し続ける2人の日本人選手、八村塁＆河村勇輝の活躍ぶりも紹介。吉澤が夢を追い求めたロサンゼルスについても振り返る。
番組は、NBA docomoのオリジナルアプリ、Leminoチャンネルで視聴できる。
