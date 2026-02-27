エントリーモデルでも妥協なき上質さを体現する内外装

高級セダンの世界では、長い歴史のなかで培われてきた技術や思想が、そのままブランドの象徴として結実します。

なかでも、レクサスのフラッグシップとして君臨する「LS」は、日本を代表するラグジュアリーセダンのひとつとして確固たる地位を築いてきました。2026年2月現在も、その存在感は揺らぐことなく、多くのユーザーに支持されています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”レクサス新たな「最上級セダン」です！（30枚以上）

レクサスは2025年9月25日、LSの一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。

この改良はフルモデルチェンジのような大幅刷新ではありませんが、細部にわたる見直しによって、商品力をさらに高める内容となっています。なかでも最も安価なエントリーモデルとは一体どのようなクルマなのでしょうか。

LSは、1989年にレクサスブランドが設立された当初から販売されている基幹モデルです。

現行型は2017年に登場した5代目で、従来設定されていた4.6リッターV型8気筒エンジンは廃止され、現在は3.5リッターハイブリッドの「LS500h」と、3.5リッターV型6気筒ツインターボを搭載する「LS500」という構成に整理されています。

プラットフォームにはFR専用のGA-Lを採用し、低く伸びやかなプロポーションとクーペを思わせる流麗なシルエットを実現しています。

2025年9月の一部改良では、これまでF SPORT専用色だった「ホワイトノーヴァガラスフレーク」と「ディープブルーマイカ」が全車で選択可能となりました。

これにより、スポーティな印象のボディカラーをI packageなどの標準系グレードでも選べるようになり、コーディネートの幅が広がっています。

また、F SPORTに設定されるブレーキキャリパーはデザインが見直され、レッド塗装のキャリパーにシルバーのレクサスロゴをあしらうことで、より洗練された足元を演出します。

さらに、フロントおよびリアのシートヒーターが全車標準装備となった点も見逃せません。快適性の底上げが図られ、季節を問わず上質な移動空間を提供します。

そのなかで、もっとも価格を抑えたモデルが「LS500 I package 2WD」です。ボディサイズは全長5235mm×全幅1900mm×全高1450mm、ホイールベースは3125mmと堂々たる体躯を誇ります。

I package専用デザインの19インチアルミホイールを装着しつつも、外観の基本デザインは上位グレードと大きく変わらず、フラッグシップらしい風格をしっかり備えています。

ホイールには、F SPORTを除く全車にノイズリダクションアルミホイールが採用されています。

これは走行中にタイヤから発生する気柱共鳴音を低減するもので、LSの持ち味である静粛性をさらに高める工夫です。

なお、I packageには2種類の20インチアルミホイールもオプション設定されており、足元の印象をより力強く仕上げることも可能です。

ボディカラーは改良によって選択肢が広がり、全モデル共通で8色が用意されています。インテリアには本革シートが標準装備され、カラーはホワイト、ブラック、ヘーゼル、シャトーから選択できます。

エントリーグレードであっても素材や仕立てに妥協はなく、乗る人を包み込む上質な空間が広がります。

装備面も充実しています。I packageでは運転席に20ウェイ、助手席に18ウェイのパワーシートを標準装備し、細かなポジション調整が可能です。

12.3インチのディスプレイオーディオはタッチ操作に対応し、直感的な操作性を実現しています。

リアウインドウには電動サンシェードが備わり、後席のプライバシーにも配慮されています。

オーディオには12スピーカーの「レクサスLSプレミアムサウンドシステム」が搭載され、移動時間を上質なリスニング空間へと変えます。

走行性能においては、「Sport S＋」「Sport S」「Normal」「Comfort」「Eco」「Custom」の各モードを選択できるドライブモードセレクトを採用しています。

加えて、車速に応じてリアタイヤの操舵角を制御するダイナミックリアステアリング（DRS）も備わり、大柄なボディでありながら軽快なハンドリングを実現しています。

安全面では「Lexus Safety System＋」を標準装備し、渋滞時の運転支援機能「アドバンスト ドライブ」や、スイッチ操作で駐車を支援する「アドバンスト パーク」も搭載しています。

グレードによる機能差はなく、最も手頃な仕様でも先進技術の恩恵を十分に受けられます。

パワートレインは、最高出力422PS、最大トルク600Nmを発生する3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載し、トランスミッションは10速AT（Direct Shift-10AT）、駆動方式はFR（2WD）です。力強さと滑らかさを両立した走りは、まさにフラッグシップにふさわしい仕上がりです。

価格（消費税込）は1111万円です。一方、最上級仕様の「LS500h EXECUTIVE 4WD」は1773万円で、その差は662万円となります。

とはいえ、I packageであっても装備や質感に大きな不足はなく、LSの本質をしっかり味わえる一台といえるでしょう。