¡¡¿Íµ¤£·¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ø£Ç¡×¤¬£²£·Æü¡¢¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ø¤Ë¡Ö¡Ø£Ø£Ç¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡§£Ô£È£Å¡¡£Ã£Ï£Ò£Å¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ÇÈ¯É½¡£
¡Öº£¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ó£É£Í£Ï£Î¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£²£³Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡££²£´Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ø£Ç¤Ï£²£´Æü¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö£Ø£Ç¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢£Ø£Ç¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£Ø£Ç¤Ï£Ø£Ç¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£