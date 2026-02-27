テクニカルポイント ドル円 一目均衡表の雲が抵抗となり上昇一服 テクニカルポイント ドル円 一目均衡表の雲が抵抗となり上昇一服



157.77 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.51 一目均衡表・雲（上限）

156.60 エンベロープ1%上限（10日間）

156.54 一目均衡表・雲（下限）

155.79 現値

155.67 一目均衡表・基準線

155.22 100日移動平均

155.08 21日移動平均

155.05 10日移動平均

154.76 一目均衡表・転換線

153.50 エンベロープ1%下限（10日間）

152.40 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.07 200日移動平均



ドル円は陽線引けする日が多く、上昇で推移して、25日に156.80台まで上値を伸ばした。ただ、短期的な過熱感の高まり、一目均衡表の雲が抵抗となって上昇が一服している。目先は雲に上値を抑えられて上値の重い展開か。

