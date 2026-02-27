テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、ドジャースの大谷翔平投手が２６日に侍ジャパンに合流したことを報じた。

大谷はバンテリンドームで行われた全体練習で汗を流した。コーチや同僚となる選手らとあいさつを交わし、キャッチボールや室内での打撃練習を行った。練習後には同級生でカブスの鈴木誠也外野手とともに会見に出席し、現在の心境を明かした。

侍ジャパンについて金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「僕は２人ちょっと楽しみにしている選手がいて」と明かし「前回、中日の高橋（宏斗）投手が投げたんですけれども彼は、年齢のこともあって優勝した後、シャンパンファイト出られなかったんです。そういうのがあって、ちょっとぜひシャンパンファイトに彼も投げて出てもらいたいなという今回ですね」と明かした。

さらに「それと、やっぱり阪神の佐藤輝。日本人が海外流出どんどんしている中、彼は今、日本の野手の中ではもう代表的な存在なんで。彼がどういう形でこのチームに貢献していくかっていうのは、すごく興味がありますね」と中日の高橋宏斗投手と阪神の佐藤輝明内野手の活躍を楽しみにしていた。