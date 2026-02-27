２６日、試合に臨む中国の廖三寧（りょう・さんねい、左）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

【新華社沖縄2月27日】バスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア地区1次予選は26日、沖縄で行われ、B組の中国は日本に87-80で勝利した。

２６日、ボールを争う中国の趙睿（ちょう・えい、右）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、ボールを争う中国の胡金秋（こ・きんしゅう、左端）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、中国チームの趙睿（ちょう・えい）を指導する郭士強（かく・しきょう、左端）ヘッドコーチ。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合に臨む中国チームの賀希寧（か・きねい、左）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合に臨む中国チームの趙睿（ちょう・えい、右）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合に臨む中国の朱俊竜（しゅ・しゅんりゅう、右端）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合を終えた日本の渡辺雄太（右）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合を終え、勝利を喜ぶ中国チームの趙睿（ちょう・えい、中央）、趙継偉（ちょう・けいい、右）と郭士強（かく・しきょう、左）ヘッドコーチ。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合のタイムアウト中に日本選手を指導する桶谷大ヘッドコーチ（右端）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、試合に臨む中国の廖三寧（りょう・さんねい、右から２人目）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）

２６日、シュートを放つ中国の廖三寧（りょう・さんねい、中央）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）