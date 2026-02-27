阪神の藤川球児監督（４５）が２７日、開幕投手を村上頌樹投手（２７）に託すことを明かした。昨年に続き午後１時に合わせサプライズ発表。異例のツーショット会見を開いた。今季の開幕戦は３月２７日・巨人戦（東京ドーム）。プロ６年目のエースに２年連続の大役を託し、藤川阪神がリーグ連覇に挑む。

沖縄・宜野座村での春季キャンプを終えこの日から、兵庫・西宮市内の甲子園球場で全体練習を開始した。指揮官は投手練習を終えたタイミングで会見を設定。「開幕投手を発表します。どうぞ！」との発声で村上が登場。「今シーズンも村上頌樹投手でタイガースはいきます」と発表した。

「昨年も本当に１年間、カードの頭、それから節目、節目でうちは村上でいきました。本当に心強い投手と、それから今ＷＢＣに行ってますけど、坂本とコンビでいい１年になりましたので、今年もこの２人でいきます」

“球児流”サプライズ演出で開幕投手を発表した。選手へのリスペクトを重んじる指揮官らしく、昨年同様に異例のツーショット会見も実施。本人に伝えたのも昨年と同じく、１１月のタイガース杯ゴルフのラウンド中だ。「僕が１つ前の組を回っていまして、ちょうど折り返す時に同じロケーションで村上のカートが止まっていた。すぐ走っていって『頌樹、頌樹。来年もね』という話をして」と明かし、「村上はビックリもしていませんでした」と笑わせた。

２リーグ制導入後、球団史上初のリーグ連覇を目指すシーズン。藤川監督は「相手はおそらく村上の同級生、山崎（伊織）投手ではないかなと思っています。いい戦いにしてほしいなと思います」と願った。村上は昨季、巨人戦で４戦３勝、防御率０・６０と好相性。「今年が始まる試合なので、しっかりとチームが勝って勢いをつける試合をしたいと思います」と誓った。