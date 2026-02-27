プロ野球12球団と『ポケモン』がスペシャルコラボ 『ポケモンベースボールフェスタ2026』開催
ポケモンは、ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念し、26日に「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会を開催。全日本空輸、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本プロ野球12球団との取り組みについて発表した。
【動画・写真】12球団のユニフォームを着たピカチュウや各球団が発表したキービジュアル、オリジナルグッズなど
同イベントでプロ野球12球団との30周年記念特別企画「ポケモンベースボールフェスタ2026」の開催も発表。球団やリーグの垣根を超えた「全12球団」とのコラボ施策となり、プロジェクトを象徴する存在として「12球団のユニフォームを着たピカチュウ」がそれぞれの球場に登場するほか、各球団それぞれの思いによって選ばれた12種類のポケモンたちがキービジュアルやオリジナルグッズとなる。会場には実際に12球団それぞれのユニフォームを着用したピカチュウも登場した。
それにともないパ・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティングは、各本拠地球場での特別演出試合日程を発表。日程は下記の通り。
北海道日本ハム：8月11日〜13日
東北楽天：4月10日〜12日
埼玉西武：5月4日〜6日
千葉ロッテ：5月15日〜17日
オリックス：5月8日〜10日
福岡ソフトバンク：5月1日〜3日
また各球団の公式サイトやSNSなどでも、それぞれのイベント内容やオリジナルグッズなどの情報が順次公開されている。
