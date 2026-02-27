阪神の藤川球児監督（４５）が２７日、開幕投手を村上頌樹投手（２７）に託すことを明かした。昨年に続き午後１時に合わせサプライズ発表。異例のツーショット会見を開いた。今季の開幕戦は３月２７日・巨人戦（東京ドーム）。プロ６年目のエースに２年連続の大役を託し、藤川阪神がリーグ連覇に挑む。

【以下、会見要旨】

藤川監督「それでは２０２６年、きょうから１カ月後、３月２７日の東京ドーム、読売巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」

（村上が入場）

「今シーズンも村上頌樹投手でタイガースはいきます」

−決め手は。

「昨年も本当に１年間、カードの頭、それから節目、節目でうちは村上でいきました。本当に心強い投手と、それから今ＷＢＣに行ってますけど、坂本とコンビでいい１年になりましたので、今年もこの２人でいきます」

−決断はいつ頃。

「２０２５年度の開幕投手の発表というか、合意したのも納会ゴルフのゴルフ場。何番ホールか忘れましたけど、ショートコースでした（笑）。ショートホール手前にある茶店のところなんですが、今年も同じ場所で、茶店で村上が休んでるところに行って『来年、開幕投手ね』と伝えました」

−験（げん）を担ぐような思いも。

「ありましたね。僕が１つ前の組を回っていまして、ちょうど折り返す時に同じロケーションで村上のカートが停まっていたので。すぐ走っていって『頌樹、頌樹』と言って、『来年もね』という話をして。そうやったよね？村上はびっくりしもしていませんでした（笑）」

−キャンプでの調整ぶりは。

「もう自覚がありますしね。これはもう、健康であればというところを常に持ってきてくれましたので、何も言うことはないですね」

−開幕戦でどのような姿が見たい。

「２０２５年はマツダスタジアムでビジターで、ホテルから出発して球場に乗り込む間に非常に気持ち高く、志高く乗り込みました。今年も東京ドームに乗り込む時には村上を先頭に、それから佐藤（輝）を先頭に行きたいなと思っております。とにかく立ち向かうと。これは私たちが最も得意としているところですから、昨年同様、行きます」

−昨季王者として開幕戦の重要性は。

「チャンピオンというところは全くありません。ビジターを得意としてますから、ビジターに乗り込んでいく。これは非常に昨年も楽しみでありましたから、今年も東京ドームでビジターからということで、非常に志高くですね、意識も高いし。相手はおそらく村上の同級生の山崎（伊織）投手ではないかなと思ってますから、いい戦いにしてほしいなと思います」