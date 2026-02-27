早川みゆき（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ブラトップ姿の“美腹筋”ショットを公開した。

「(@banana_pose_gym_sauna)さんでトレーニングしてきたよ！私は減量というよりも、身体のメリハリがほしいからお尻を中心に筋トレしたよ」と報告。

ジムでの黒のスポーツブラ＆レギンス姿の写真をアップし「自分の身体ともっとちゃんと向き合おうと思った！サウナもあって、筋トレの直後にサウナに入ったんだけど心も身体も整って本当にいい時間だった」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い綺麗だょスタイルめっちゃ綺麗だょ」「スタイル良くて美人で可愛い」「腹筋えぐすぎぃ！」「可愛いですね」「素敵」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。