元テレビ東京プロデューサーの上出遼平氏（37）が26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。妻の元テレビ東京アナウンサーの大橋未歩（47）とともに古巣テレ東から出入り禁止処分になっていると明かした。

「【雷咀嚼】卵ソー歌舞伎町編 咀嚼伯爵」と題した30分超の動画を公開。その動画の中でヒコロヒーと対談した。

ヒコロヒーから「テレビ東京さんで企画はやらないんですか？」と聞かれ、上出氏は「テレビ東京で？ 俺が？ いや、出禁でしょ」と返答。続けてヒコロヒーから「大橋さんはさすがに」と聞かれると、上出氏は「出禁でしょ。知ってるでしょ。俺たち夫婦が出禁って」と即答。ヒコロヒーに対し「このチャンネルで顔出ると、テレ東出禁になりますよ」と投げかけた。

上出氏は大橋氏の出禁について「あんな頑張って、身を粉にして20年近く働いて。辞めた瞬間、出禁だからさ。かわいそうに」と語り、「俺は調査したよ。出禁だった」と説明した。

2人は15年に結婚。大橋は17年12月に、上出氏は22年にテレ東を退社。23年3月、4月から夫婦で米ニューヨークに移住すると発表。

動画名にある「咀嚼伯爵」とは概要欄によると「地鎮祭のようなもので、開店前に咀嚼伯爵を招くと店の災難を遠ざけ福を招くとのことです」との説明がある。今回は「歌舞伎町で開店を控えたお店の店主に咀嚼を依頼されました」とした。