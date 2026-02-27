2026年にハワイ旅行を計画している方は、航空券の手配に十分な注意が必要です。ANAグループが発表した2026年度の航空輸送事業計画（改訂版）により、ハワイ路線の定番である成田―ホノルル線（NH182/181便）で大規模な期間減便が実施されることが明らかになりました。特定の期間中、これまで毎日運航されていた便が週3〜7往復へと減少し、主に月・水・木・土曜日が運休対象となります。円安や現地の物価高の影響で、旅行スタイルの見直しが進んだことが影響しての「路線の最適化」が行われるようです。

せっかくの休暇予定が台無しにならないよう、減便スケジュールの詳細と、毎日運航が維持される羽田便の上手な活用方法を詳しくレポートします。

成田〜ホノルル線（NH182/181）の期間減便スケジュール

ANAの成田-ホノルル線（NH182/181）は週7日ともに3往復が運行されていますが、2026年5月から2027年3月にかけて、そのうちの1往復で期間減便が実施されます。具体的な減便期間の期間は以下の通りです。

・2026年5月11日〜7月16日

・2026年9月2日〜11月5日

・2026年11月21日〜12月16日

・2027年1月11日〜3月18日

原則として、減便となる曜日は「月・水・木・土」です。ただし、5月と9月は一部変則的なスケジュールとなり、通常運航する曜日でも運休になる日や、逆に減便対象の曜日でも運航される日があります。航空券を手配する際は、ご希望の旅程に直行便が運航しているか、十分な確認が必要です。

ホノルル線減便の背景とは？ハワイ旅行への影響は？

今回の成田〜ホノルル線の期間減便は、円安や現地の物価高による日本人観光客の旅行スタイルの変化、あるいは旅行時期の分散化が影響していると考えられます。一方で、羽田発着のホノルル線（NH186/185）は毎日運航が維持されており、都心からのアクセス利便性を重視する層のシフトが見て取れます。

ハワイ旅行を計画している方は、連休や夏休みなどのハイシーズンを避ける場合、希望する曜日に成田発の便が飛んでいない可能性があるため、羽田発着便の活用も含めた早めのスケジュール調整をおすすめします。

良いニュースも！最新シート搭載ボーイング787-9型機を8月に受領へ

ハワイ路線での運航便の見直しが行われる一方で、ANAグループの設備のアップデートは着実に進んでいます。

2026年8月からは、最新のビジネスクラスシート「THE Room FX」や、新型のプレミアムエコノミー、エコノミークラスシートを全クラスに装着したボーイング787-9型機が受領される予定です。具体的な投入路線は決定次第発表されますが、長距離路線での快適性がさらに向上することが期待されます。

また、ヨーロッパ方面では旺盛な需要に対応し、下期から羽田〜ミラノ線が増便されるなども発表されています。

対象期間にハワイ旅行を計画されている方は、月・水・木・土の成田便運休を念頭に、羽田便や成田の他便を組み合わせた柔軟なプランニングが必要です。今回の計画変更により、ANAの国際線ネットワークはさらに洗練されたものになりそうです。また、最新シート搭載機の導入は、旅行者にとって大きな喜びです。2026年は、情報のアップデートを欠かさず、より快適で賢い空の旅を楽しんでください。

