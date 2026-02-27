Ｗディッシュが反発、ＡＣＡ Ｎｅｘｔ株式を追加取得し子会社化へ Ｗディッシュが反発、ＡＣＡ Ｎｅｘｔ株式を追加取得し子会社化へ

ウェルディッシュ<2901.T>が反発している。２６日の取引終了後に、業務提携先で給食受託運営事業などを展開するＡＣＡ Ｎｅｘｔ（東京都港区）の株式を追加取得し連結子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



両社は昨年４月に業務提携し、ＷディッシュはＡＣＡ Ｎｅｘｔに出資。その後の追加出資もあり現在、ＷディッシュはＡＣＡ Ｎｅｘｔ株式の１６．３％（議決権所有割合）を保有しているが、３月２日付けで株式を追加取得し４０．３％に引き上げる。取得価額は９億円。Ｗディッシュは中期経営計画でｔｏＣ向け冷凍食品定期配送サービス「Ｄｉｓｈ」（ディッシュ）のサービス開始を掲げており、ＡＣＡ Ｎｅｘｔが持つ製造・流通ネットワークを取り込むことで、同計画の実現を目指すとしている。なお、同件による業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS