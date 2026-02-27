Prime Videoで2026年3月から配信される新着コンテンツが発表された。

映画では、大沢たかお主演のAmazon Original映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が独占配信される。そのほか、松たか子と松村北斗（SixTONES）が共演したラブストーリー『ファーストキス 1ST KISS』、北川景子と森田望智が共演したサスペンス『ナイトフラワー』が見放題配信される。

海外映画では、スカーレット・ヨハンソンらが出演する『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が見放題最速配信されるほか、アリ・アスター監督が手がけたホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン共演作『エディントンへようこそ』が独占配信される。

国内ドラマでは、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演を務めるヒーリングドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』が独占配信スタート。海外ドラマでは、ガイ・リッチー監督がシャーロック・ホームズの若き日を描いたAmazon Original『ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～』シーズン1が独占配信される。

バラエティ番組では、日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人が共同生活を送る『ベストフレンドハウス』シリーズ第2弾が独占配信される。

映画（日本）3月1日（日）・『アイ・アム まきもと』・『おとなの事情 スマホをのぞいたら』

3月4日（水）・『朽ちないサクラ』

3月5日（木）・『WOOD JOB!（ウッジョブ）～神去なあなあ日常～』

3月6日（金）

・『ヴィヨンの妻 ～桜桃とタンポポ～』・『ファーストキス 1ST KISS』※見放題独占配信・『曲がれ！スプーン』

3月10日（火）・『正欲』

3月13日（金）・『ルノワール』※見放題独占配信

3月14日（土）・『エイプリルフールズ』・『四月は君の嘘』

3月15日（日）・『チーム･バチスタの栄光』・『ジェネラル･ルージュの凱旋』・『チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像』

3月20日（金）

・『暗殺教室』・『暗殺教室～卒業編～』・『恋わずらいのエリー』・Prime Original『沈黙の艦隊 北極海大海戦』※独占配信・『ぼくが生きてる、ふたつの世界』

3月25日（水）

・『いぬやしき』・『累 -かさね-』・『カノジョは嘘を愛しすぎてる』・『キャラクター』・『劇場版 ルパンの娘』・『劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班』・『高台家の人々』・『心が叫びたがってるんだ。』・『サバイバルファミリー』・『終の信託』・『テラスハウス クロージング・ドア』・『ナイトフラワー』※見放題最速配信・『脳内ポイズンベリー』・『ハッピーフライト』・『昼顔』・『ひるなかの流星』・『星になった少年 Shining Boy & Little Randy』・『幕が上がる』・『ミックス。』・『弱虫ペダル』・『ロック わんこの島』

3月28日（土）・『佐藤さんと佐藤さん』※独占配信

映画（海外）3月1日（日）・『アドレナリン2 ハイ・ボルテージ』・『インヒアレント・ヴァイス』・『ウルトラヴァイオレット』・『ガタカ』・『キャプテン・フィリップス』・『50回目のファーストキス』・『世界侵略：ロサンゼルス決戦』・『SEXテープ』・『食べて、祈って、恋をして』・『デビル』・『バッド・ティーチャー』・『パニック・ルーム』・『パンチドランク・ラブ』・『ブギーナイツ』・『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』・『マグノリア』・『レイヤー・ケーキ』・『恋愛小説家』

3月6日（金）・『シンシン／SING SING』※見放題独占配信・『聖なるイチジクの種』※見放題独占配信

3月12日（木）

・『ジュラシック･ワールド／復活の大地』※見放題最速配信

3月13日（金）

・『愛はステロイド』※見放題独占配信・『エディントンへようこそ』※独占配信・『エミリア・ペレス』※見放題独占配信・『終わりの鳥』※見放題独占配信・『顔を捨てた男』※見放題独占配信・『デイ・アフター・トゥモロー2024』・『テレビの中に入りたい』※見放題独占配信

3月20日（金・祝）・Prime Original『セタ ～6人目のエージェント～』（Zeta／スペイン）※16:00から独占配信

3月26日（木）

・『ヒックとドラゴン』※見放題最速配信

映画（韓国）3月6日（金）・『人質 韓国トップスター誘拐事件』

アニメ映画（日本）3月1日（日）・『劇場版「暗殺教室」365日の時間』・『劇場版 響け！ユーフォニアム～北宇治高校吹奏楽部へようこそ～』・『劇場版 響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ～』・『リズと青い鳥』・『劇場版 響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～』・『特別編 響け！ユーフォニアム～アンサンブルコンテスト～』

3月13日（金）・『劇場アニメ「らくだい魔女 フウカと闇の魔女」』

3月14日（土）・劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』・劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』・劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』・劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』・劇場版『名探偵コナン 100万ドルの 五稜星（みちしるべ）』

3月27日（金）

・『グリッドマン ユニバース』・『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』※見放題独占配信

テレビアニメ（日本）3月1日（日）・『暗殺教室』・『暗殺教室 第2期 課外授業編』・『暗殺教室（第2期）』・『殺せんせーQ！』・『忍の一時』・『魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？』・『響け！ユーフォニアム』・『響け！ユーフォニアム2』・『響け！ユーフォニアム3』

3月13日（金）・『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』・『暴食のベルセルク』・『まちカドまぞく』・『まちカドまぞく 2丁目』

3月14日（土）・『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』・『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』・『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』・『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』

3月27日（金）・『SSSS.DYNAZENON』

テレビアニメ（海外）3月18日（水）・Prime Original『インビンシブル ～無敵のヒーロー～』（Invincible／アメリカ）シーズン4 ※16:00から独占配信

テレビアニメ（中国）3月23日（月）・『シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～』シーズン3

テレビドラマ（日本）3月1日（日）・『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』・『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』

3月28日（土）

・『カラちゃんとシトーさんと、』※独占配信

テレビドラマ（海外）3月4日（水）

・Prime Original『ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～』（Young Sherlock／イギリス）シーズン1 ※17:00から独占配信

3月11日（水）・Prime Original『スカーペッタ』（Scarpetta／アメリカ）シーズン1 ※16:00から独占配信

3月18日（水）・Prime Original『ベイト』（Bait／アメリカ）シーズン1 ※16:00から独占配信

テレビドラマ（韓国）3月2日（月）

・『セイレーンのキス』※独占配信

テレビドラマ（中国）3月4日（水）・『公子の花嫁2～激甘夫の隠された秘密～』

3月6日（金）・『ピュア・ラブ ～運命に導かれた二人～』

3月11日（水）・『ラブ・アクチュアリー～運命の恋愛相関図～』

3月18日（水）・『ラブ・ヒーロー～私のカレはイケメン消防士～』

3月25日（水）・『星から来た猫将軍』

バラエティ（日本）3月13日（金）・『ベストフレンドハウス2』※独占配信

音楽3月6日（金）・『HIKARU UTADA - Luv Live（1999）』・『HIKARU UTADA - BOHEMIAN SUMMER 2000』・『HIKARU UTADA - In Budokan 2004 ヒカルの5』・『HIKARU UTADA - UTADA UNITED 2006』・『HIKARU UTADA - WILD LIFE （2010）』（文＝リアルサウンド編集部）