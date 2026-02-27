シカゴ・ブルズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年2月27日（金）

開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）

最終スコア：シカゴ・ブルズ 112 - 121 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのシカゴ・ブルズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。

第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし34-32で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し63-69で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし86-93で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし112-121で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

シカゴ・ブルズの河村 勇輝はベンチ入りするも出場はしなかった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-27 12:45:08 更新