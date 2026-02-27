【NBA試合速報】2026年2月27日（金） シカゴ・ブルズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
シカゴ・ブルズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年2月27日（金）
開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）
最終スコア：シカゴ・ブルズ 112 - 121 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのシカゴ・ブルズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。
第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし34-32で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し63-69で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし86-93で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし112-121で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
シカゴ・ブルズの河村 勇輝はベンチ入りするも出場はしなかった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-27 12:45:08 更新