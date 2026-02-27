アウトドアブランド・Snow Peak Apparel（スノーピークアパレル）の公式SNSに、春のときめきを感じさせるBTSのV（ヴィ）の最新ムービーが公開され、注目を集めている。

【動画】BTS V 「Snow Peak Apparel」最新ムービー 【写真】春コレクションをシックに着こなすV（9本）

■BTS V、春めく日差しの中で見せるアンニュイな眼差し

「日常の中の自然、with V」とキャプションが添えられた映像では、Vが同ブランドの2026年春コレクションをまとった姿を披露。

屋外の柔らかな光の中に佇む美しい横顔、そしてゆっくりと振り向くカットから映像はスタートする。窓の外を眺める何気ない表情を捉えたかと思えば、カメラをまっすぐ見つめる深みを帯びた瞳へとクローズアップ。日の光の眩しさに目を細める瞬間には、風が前髪をそっと揺らし、Vのナチュラルな魅力を際立たせる。ラストは繊細なピアノの旋律に、Vの温かな低音ボイスが重なり、静かで心地よい余韻を残した。

日常の中で光や風を感じるVの表情を丁寧に切り取った映像は、どこかフランス映画のワンシーンを思わせる仕上がりとなっている。

SNSでは「光に当たった産毛まできれい」「スノーピークのテテのナチュラルな表情が好き」「春の柔らかい空気を感じる」「とても癒やされる」「マイナスイオンが漂っているみたい」と絶賛のコメントが寄せられている。

■BTS V、春コレクションのシックな着こなしも

さらに、最新コレクションをシックな表情で着こなすVの写真も連日公開中。アウトドアブランドならではの機能性と“洗練”を兼ね備えたスタイリングを、落ち着いた雰囲気で表現している。