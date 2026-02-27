ノノガファイナリスト“ふみの”2ndシングル「ホットライン」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみな主宰のセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューした“ふみの”が、2ndデジタルシングル「ホットライン」を3月13日にリリースすることが決定した。

■作詞・作曲に加えて、アコースティックギターやハーモニカの演奏も自身で担当

2026年1月11日にデビューを飾ったふみのは、デビュー直後から大きな反響を呼び、情報解禁時やデビュー初日のテレビ生パフォーマンスをきっかけにSNSでトレンド入り。デビュー曲「favorite song」は、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で9位、Hot Shot Songsで3位にチャートインし、MVは公開から20時間で100万回再生を突破、YouTube急上昇チャート1位を獲得するなど注目を集めた。

さらに、1月25日に開催した路上ライブでは、開催直前の告知にもかかわらず観客が殺到し入場規制を実施。会場周辺には多くの人が集まり、デビュー直後の新人としては異例の盛り上がりを見せた。また、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム『Buzz Tracker』において2026年1月度 Monthly Artistにも選出。各メディアへの出演や露出も続き、活動の広がりとともに注目度が急上昇中だ。

そんなふみのが作詞・作曲を手掛けた「ホットライン」は、アコースティックギターのシンプルなアレンジから始まり、ふみのの声がダイレクトに伝わる楽曲。今作では、ふみの自らアコースティックギターとハーモニカのレコーディングも行い、細部までこだわり抜かれた音源となっている。

ふみのの学生時代からの親友に向けた想いを綴った歌詞は、彼女らしい等身大のメッセージ。ちゃんみなからプレゼントされた「favorite song」でデビューし、今後、ふみのがシンガーソングライターとして活動していくにあたり、記念すべき1作目となる。

ジャケット写真も公開。楽曲の世界観をリアルに伝えるために、音源や歌詞から生まれる空気感をそのまま落とし込んだ、ナチュラルでユニークなビジュアルに仕上がっている。

各配信サービスにてPre-add／Pre-save（配信予約）もスタート。事前登録を行うことで、リリース日に自身のライブラリへ自動追加される。

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ホットライン」

