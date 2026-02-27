ユアテック <1934> [東証Ｐ] が2月27日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の175億円→185億円(前期は173億円)に5.7％上方修正し、増益率が1.1％増→6.9％増に拡大し、従来の31期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の122億円→100億円(前期は119億円)に18.0％下方修正し、一転して16.5％減益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の120億円→130億円(前年同期は129億円)に8.3％増額し、一転して0.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

３．修正の理由について （１）個別業績予想 売上高は、大型工事の進捗が当初の想定を下回ることなどにより減少が見込まれる一方、原価管理の徹底によ る工事採算性の向上により営業利益、経常利益は前回発表予想値を上回る見込みであります。当期純利益は、 前述のとおり、関係会社株式評価損を計上することにより、前回発表予想値を下回る見込みであります。 （２）連結業績予想 売上高は、当社で減収が見込まれることに加え、海外子会社において大型工事の受注が想定よりも遅れたこと などにより前回発表予想値を下回る見込みであります。営業利益、経常利益は個別業績予想と同様の理由から 前回発表予想値を上回る見込みであります。親会社株主に帰属する当期純利益は、前述のとおり、のれんの一 時償却および減損損失を計上することにより前回発表予想値を下回る見込みであります。４．配当予想について 2026年３月期の配当予想につきましては、2026年１月29日に公表した１株当たり年間配当72円 （中間配当36円、期末配当36円）から変更はありません。（注）本資料に記載されている業績予想数値等に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいているものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま す。

