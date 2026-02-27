27日13時現在の日経平均株価は前日比36.25円（0.06％）高の5万8789.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1346、値下がりは216、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を89.05円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が37.44円、コナミＧ <9766>が32.26円、信越化 <4063>が25.24円、イビデン <4062>が24.60円と続く。



マイナス寄与度は302.17円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が127.35円、ＳＢＧ <9984>が77.01円、フジクラ <5803>が34.93円、ディスコ <6146>が26.74円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は精密機器の1業種のみ。値上がり率1位は建設で、以下、石油・石炭、卸売、鉱業、その他製品、水産・農林と続いている。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

