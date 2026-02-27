新版「輸入奨励サービス目録」が発表―中国

中国の商務部、国家発展改革委員会、工業情報化部、生態環境部、住宅都市農村建設部、国家衛生健康委員会、国家知識産権局は2月25日、改訂版「輸入奨励サービス目録」（以下：目録）を共同で発表しました。新版目録の最もはっきりとした変更点は、「その他の専門サービス」と「医療・健康サービス」のカテゴリーが追加されたことです。

具体的には、「その他の専門サービス」には、「グリーン建設（工事）およびその他の低炭素に関連する設計、評価または認証サービス」と「サプライチェーン管理サービス」が含まれます。「医療・健康サービス」には、「重大疾患医療サービス」と「介護リハビリテーションおよび健康促進サービス」が含まれます。

また、「研究開発設計サービス」に「低炭素関連の研究開発設計サービス」、「集積回路の研究開発設計サービス」を追加しました。

もう一つの変更点は、一部の輸入奨励サービス内容を調整・最適化し、引き続き奨励する必要のないサービスを削除したことです。「デジタル技術開発サービス」「技術テスト・分析サービス」「資源化利用サービス」などの項目を重点的に最適化しました。国内のサービス提供能力の向上に伴い、大気汚染のみを対象とした対策サービスなどの関連内容の輸入を奨励しなくなりました。

「輸入奨励サービス目録」は2016年に初めて発表されて以来、2019年に改訂されたことがあります。2024年、商務部が主導して「目録」の内容を再び改訂しました。（提供/CRI）