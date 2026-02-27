『国宝』李相日監督、ヘアメイクチーム結成の裏側語る 最初のプランは「とんでもなく見込みが甘かった」
李相日監督（52）が、指揮を執った映画『国宝』が世界最高峰の映画賞「第98回アカデミー賞」のメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、27日に都内で開催された記者会見に登壇した。会見で李監督は、『国宝』への思いや、ヘアメイクチームが結成の経緯について語った。
【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ
李監督がまず話したのは『国宝』への思い。「伝統という重み」をどのように表現するかということに力を入れたという。「歌舞伎は日本のみなさんが知っていて嗜んでいるし、どんなものかということを理解している。（観客が）この映画を見たときに、歌舞伎に対する違和感がないように完全な再現性が求められると思っていた」と口にした。
さらに「歌舞伎以外のシーンも重要」と続けた李監督。歌舞伎役者の人生を描くと同時に、歌舞伎役者として舞台に上がる彼らのバックグラウンド、役者として芸術の極致に至るまでの苦悩や生き様を表現することにも力を注いだという。「歌舞伎というものを再現して見せるのではなく、彼らの人生を背負い、実人生と歌舞伎の演目が継ぎ目なくつながっていくようなアプローチを考えた」と力強く語った。
そんな熱い思いを持って制作された同作品。映画俳優を歌舞伎役者として作り上げるために重要な要素の一つがメイクアップだったという。歌舞伎のメイクが必要となる上に、50年という人生の時間を再現する必要があった。そこで、李監督が25年ほど共に働いている豊川京子氏（ヘアメイク・69）に声をかけたという。
実際の歌舞伎役者は自身でメイクアップしている。「ほかの人にメイクアップする」ということの難しさを想像し、最初のプランでは豊川氏のメイクチームが歌舞伎メイクを習得してからクラインクインするはずだった。しかし「それはとんでもなく見込みが甘かった」と振り返る。
その後、日比野直美氏（歌舞伎化粧・63）と西松忠氏（舞台面床山・64）がチームに加わり”ヘアメイクチーム”が結成された。
会見中、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞受賞への思いについて問われると、「メイクや衣装の奥に潜む人間性を描こうとした。そのためにもメイクアップを完全に作りこんでいただけたチームの素晴らしさを称えたい」と共に登壇したヘアメイクチームに賛辞を送った。
日本映画が同賞にノミネートされるのは初。同作品は6月6日に公開してから特大ヒット上映中の映画。歴代興行収入ランキングでは邦画実写No.1を達成、今月には国内興行収入200億円を突破した。日本国内では多数の映画賞を席巻し、 50 以上の映画賞を受賞する快挙を成し遂げている。
【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ
李監督がまず話したのは『国宝』への思い。「伝統という重み」をどのように表現するかということに力を入れたという。「歌舞伎は日本のみなさんが知っていて嗜んでいるし、どんなものかということを理解している。（観客が）この映画を見たときに、歌舞伎に対する違和感がないように完全な再現性が求められると思っていた」と口にした。
そんな熱い思いを持って制作された同作品。映画俳優を歌舞伎役者として作り上げるために重要な要素の一つがメイクアップだったという。歌舞伎のメイクが必要となる上に、50年という人生の時間を再現する必要があった。そこで、李監督が25年ほど共に働いている豊川京子氏（ヘアメイク・69）に声をかけたという。
実際の歌舞伎役者は自身でメイクアップしている。「ほかの人にメイクアップする」ということの難しさを想像し、最初のプランでは豊川氏のメイクチームが歌舞伎メイクを習得してからクラインクインするはずだった。しかし「それはとんでもなく見込みが甘かった」と振り返る。
その後、日比野直美氏（歌舞伎化粧・63）と西松忠氏（舞台面床山・64）がチームに加わり”ヘアメイクチーム”が結成された。
会見中、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞受賞への思いについて問われると、「メイクや衣装の奥に潜む人間性を描こうとした。そのためにもメイクアップを完全に作りこんでいただけたチームの素晴らしさを称えたい」と共に登壇したヘアメイクチームに賛辞を送った。
日本映画が同賞にノミネートされるのは初。同作品は6月6日に公開してから特大ヒット上映中の映画。歴代興行収入ランキングでは邦画実写No.1を達成、今月には国内興行収入200億円を突破した。日本国内では多数の映画賞を席巻し、 50 以上の映画賞を受賞する快挙を成し遂げている。