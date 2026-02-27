阪神・藤川球児監督（45）が27日、3月27日（対巨人、東京ドーム）から始まるレギュラーシーズンの開幕投手を村上頌樹投手（27）に託した。あわせて、開幕捕手に坂本誠志郎を起用すると明言。全体練習の合間に緊急会見を行い「開幕バッテリー」をサプライズ発表。ちょうど1カ月後に始まる長丁場の先陣を、昨季の3冠右腕と侍捕手のコンビに任せた。

「今シーズンも、村上頌樹で阪神タイガースはいきます！」

甲子園球場の一室に設定された会見場に「どうぞ」と村上を招き入れ、声高らかに宣言した。起用の意図を問われ「昨年も本当に1年間、カードの頭、それから節目節目で、うちは村上でいきました。本当に心強い投手と、それから今WBCに行ってますけど、坂本とコンビでいい一年になりましたので、今年もこの2人でいきます」と笑顔で説明した。

大役を通達したシチュエーションも、鮮明に明かした。

「2025年度の開幕投手の発表というか、合意したのも、その前年度（24年度）の、納めの会のゴルフ場です。何番ホールか忘れましたけれども、ショートコース、ショートホール手前にある茶店なんですけど、今年も同じ場所で、2025年のオフシーズンにゴルフ場の茶店で村上が休んでるところに行って“来年、開幕投手ね”と伝えました」

昨年は3月27日広島戦（マツダ）での村上の開幕勝利から、史上最速でのリーグ優勝。エースと猛虎の躍進の第一歩となった“ゲン”を、今回も担いだ格好だ。