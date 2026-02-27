「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング24年U―19世界選手権60キロ級金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18）が27日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。

大阪府出身の藤木は元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、小1からボクシングを始め、23年4月に大阪・興国高に進学し、高校全国大会を全て制覇。23年にアジア・ジュニア選手権60キロ級、24年に世界U19選手権を同級を制し、昨年11月の全日本選手権では高校生ながら男子ウエルター級で優勝。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らに続く男子高校生で同大会を制す快挙を成し遂げた。

週末に“出稽古”に訪れていた大橋ジムではすでに練習を行っており、井上尚とはフィジカルトレーニングなどをともにした。主戦場はフェザー級（57・1キロ以下）かスーパーフェザー級（58・9キロ以下）となる見込みだ。

◇藤木 勇我（ふじき・ゆうが）2007年（平19）12月25日生まれ、大阪市出身の18歳。元プロボクサーの父の影響で小1年から競技を始める。興国高では全国大会を全制覇し、23年のアジアジュニア選手権、24年の世界U19選手権で優勝するなど高校9冠を達成。アマチュア戦績は49戦全勝33RSC。1メートル70の右ボクサーファイター。