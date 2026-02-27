俳優の堺雅人（５２）が２７日、都内で主演舞台「ＰＡＲＣＯ ＰＲＯＤＵＣＥ ２０２６『スリーゴースト』」（２０２６年１０月、ＰＡＲＣＯ劇場ほか）の制作発表会見に登壇した。

１７年ぶりの舞台となる堺は「とにかくワクワクしております」と笑顔で話したが、「思い入れがびっくりするぐらいなくて」とまさかの心境も明かした。

その理由について、「（観客が）２００人ぐらいの劇場で育ったので、これが当たり前のように、お芝居をするための主な筋肉だった。空気のようにやっているところが根っこにある」といい、「全く意気込みがない自分に驚いております」と笑わせた。

１７年間舞台に出なかった「理由もないんですよ」という。「たまたまなかっただけで、フジテレビの番組で裁判所のシーンがあって、舞台みたいだなって（思ったことはある）。そんな気がしたけど、言われて久しぶりと言われて段々緊張してきました。失敗したらばれちゃう」と笑わせた。

主演のせりふ量については「せりふ覚えが不安なドラマも一杯あったので…フジテレビ、大丈夫かなというのもあった」といい、「心配は特に思いつかないです。共演者がすごいので、僕が１行目からせりふが飛んでもなんとかしてくれる」と冗談を続けてなごませた。

今作は英国出身の劇作家、サイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。演出に英国出身の演出家、ショーン・ホームズ氏を迎える。堺が主演を務め、倉科カナ、伊勢佳世、迫田孝也、ｓａｒａ、小日向星一、高畑淳子、段田安則も出演する。